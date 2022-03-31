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Ру Тат
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Экономика
31 марта 2022  02:11

Датская мебельная компания JYSK решила уйти из России

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Датский ретейлер JYSK решил уйти с российского рынка, ранее, с 3 марта, компания временно приостанавливала работу розничных магазинов и онлайн-продажи. 

«После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Кроме того, ряд зарубежных компаний приостановили свою работу на территории страны. 

#спецоперация на Украине #антироссийские санкции
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