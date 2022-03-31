Датская мебельная компания JYSK решила уйти из России

Датский ретейлер JYSK решил уйти с российского рынка, ранее, с 3 марта, компания временно приостанавливала работу розничных магазинов и онлайн-продажи.

«После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Кроме того, ряд зарубежных компаний приостановили свою работу на территории страны.