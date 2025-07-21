ТАСС: Дата проведения нового раунда переговоров России и Украины еще согласовывается

Дата проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не определена и находится на стадии согласования. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Даты еще в процессе согласования, будут объявлены своевременно», — заявил собеседник агентства, комментируя сообщения турецких СМИ о возможной встрече 23-24 июля.

Ранее издание Independent Türkçe со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между сторонами могут пройти 23 или 24 июля.