news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 октября 2021  13:20
Елена Симакова

Нацбиблиотека Татарстана перенесла фестиваль «Текст» на 22-28 ноября

news_top_970_100

Библиотечный фестиваль «Текст», который должен был пройти в Национальной библиотеке РТ с 25 по 31 октября, переносится на 22-28 ноября. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ожидается, что на фестивале «Текст» представители главной библиотеки республики расскажут о достижениях и результатах работы учреждения, сообщат о ходе реализации проектов развития. Гостей празднества ожидает насыщенная программа, посвященная самым разным направлениям – от рекламы в периодических изданиях до самиздата о рок-музыке.

Мероприятие состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Ранее сообщалось, что казанцы могут принести ненужные книги и журналы на «книжный развал» в Нацбиблиотеке РТ, который будет работать во время фестиваля. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное