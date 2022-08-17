«Дать столько, что в рюкзаке не унести»: Сафонов назвал цену перехода Дзюбы в «Рубин»

Бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба не подпишет контракт с казанским «Рубином» из-за высоких финансовых запросов футболиста. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил известный футбольный агент Алексей Сафонов.

Напомним, что Артем Дзюба долгое время тренировался в расположении «Рубина» пока искал для себя новый клуб.

«Может, он хочет в передовом чемпионате играть или еще что-то. Дзюба — человек самодостаточный, за него не хочу думать. Может, он устал и не хочет играть. Что нам гадать? За "Рубин" в Первой лиге? Сомневаюсь, только если дадут столько, что он не сможет в рюкзаке унести.

Лимит зарплат в Первой лиге? Во всех командах есть другие способы, беспроцентный кредит или какие-то подъемные. Кто-то придумывает законы, кто-то находит способы, как их обходить», — заявил Сафонов нашему изданию.

В последнем матче «Рубин» разгромил на своем поле краснодарскую «Кубань» (3:0) и вышел на четвертое место в таблице Первой лиги. Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет 21 августа в Ульяновске против местной «Волги».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Сафоновым.