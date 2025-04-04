«Дать бы Георгию леща». Устюгов - об ударе Филатовым Курышкина коленом в голову

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Лыжник Сергей Устюгов высказался о поведении 15-летнего Георгия Филатова, который на детских соревнованиях в Удмуртии ударил коленом в голову 13-летнего Вадима Курышкина.

«Если честно, я был в шоке. Когда увидел это видео, сразу отписал Максу Вылегжанину, спросил, что это такое вообще. Это дикость. Честно говоря, мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники. А наказание, которое он получил, минимальное из возможных. Надеюсь, эта история его чему-то научит», – передает слова Устюгова «Чемпионат».

Напомним, на видео того инцидента было видно, как Филатов врезается в упавшего перед ним Курышкина и лежа наносит по нему удар ногой. Ранее СМИ сообщали, что Георгий требует компенсацию от матери Вадима Юлии Курышкиной.