Дарья Садкова стала победительницей этапа Гран-при в Омске

Фото: fsrussia.ru

Дарья Садкова, серебряный призёр чемпионата России 2025 года, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла финал пятого этапа Гран-при России, проходившего в Омске. В произвольной программе фигуристка успешно выполнила два четверных прыжка, получив суммарно за оба проката 224,39 балла от судей.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, набравшая 221,64 балла, а третье — Алина Горбачёва с результатом 215,60 балла.

Итоговые результаты пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию (Омск):

Дарья Садкова — 224,39 балла.

Алиса Двоеглазова — 221,64 балла.

Алина Горбачёва — 215,60 балла.

Софья Муравьёва — 203,89 балла.

Камилла Нелюбова — 195,71 балла.

Анна Ляшенко — 194,75 балла.

Эта победа стала первой для Садковой на взрослом этапе Гран-при России.