Дарья Садкова стала победительницей этапа Гран-при в Омске
Дарья Садкова, серебряный призёр чемпионата России 2025 года, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла финал пятого этапа Гран-при России, проходившего в Омске. В произвольной программе фигуристка успешно выполнила два четверных прыжка, получив суммарно за оба проката 224,39 балла от судей.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова, набравшая 221,64 балла, а третье — Алина Горбачёва с результатом 215,60 балла.
Итоговые результаты пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию (Омск):
Дарья Садкова — 224,39 балла.
Алиса Двоеглазова — 221,64 балла.
Алина Горбачёва — 215,60 балла.
Софья Муравьёва — 203,89 балла.
Камилла Нелюбова — 195,71 балла.
Анна Ляшенко — 194,75 балла.
Эта победа стала первой для Садковой на взрослом этапе Гран-при России.