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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 15:17

Дарья Непряева выскзаалсь о возможном пропуске чемпионата мира из-за виз

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Дарья Непряева выскзаалсь о возможном пропуске чемпионата мира из-за виз
Фото: социальные сети Дарьи Непряевой

Российская лыжница Дарья Непряева также прокомментировала ситуацию с возможным пропуском чемпионата мира-2027 в Фалуне из-за визовых ограничений. Спортсменка призналась, что дополнительные факторы мешают полноценной подготовке.

«Это очень грустно. Даже не знаю, что сказать. Конечно, влияет, потому что ты не можешь просто спокойно тренироваться, знаешь, что поедешь, у тебя из проблем только твоя физическая форма. У нас очень много дополнительных факторов, которые нужно решать — визы и всё прочее», — отметила Непряева в интервью SVT.

Ранее Непряева получила нейтральный статус от FIS, что позволяет ей выступать на международных соревнованиях. Однако визовый вопрос остаётся нерешённым. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#лыжные гонки
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