Дарья Непряева: «Следующая Олимпиада будет пиком моей карьеры»

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутренней арене, поделилась планами на Олимпийские игры 2030 года. Спортсменка считает, что именно эти соревнования станут главными в её карьере.

«Следующая Олимпиада будет моей основной. Это будет мой самый расцвет сил в лыжах, потому что мне будет 27 лет. И если я все сделаю правильно, если все запланированное получится, это будет пик моей карьеры. Поэтому, естественно, следующая Олимпиада должна стать самой главной в моей жизни», — приводит слова Непряевой ТАСС.

В минувшем сезоне 23-летняя лыжница, как и Савелий Коростелев, выступала на международных стартах в нейтральном статусе. На Играх 2026 года в Милане Непряева заняла 21-е место в разделке на 10 км.