Дарья Непряева рассказала о ранних визитах допинг-офицеров на Олимпиаде

Фото: социальные сети Дарьи Непряевой

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева, выступающая за Республику Татарстан во внутрироссийских соревнованиях, прокомментировала ситуацию с допинг-контролем, которая ранее вызвала обсуждение в соцсетях. Спортсменка подчеркнула, что не видит в этом ничего необычного.

«Это обычная история. Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, что все против нас, что у Гуменника взяли допинг-пробу в семь утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра, но это обычная, стандартная процедура – допинг-контроль приходит рано утром», – приводит слова Непряевой ТАСС.

Лыжница добавила, что визиты случались даже в дни отдыха, но это является общепринятой мировой практикой. «Это нормально. Приезжают на каждом этапе Кубка мира или берут пробу после соревнований. И на Олимпиаде несколько раз тестировали. Но это нормальная процедура, в этом нет ничего такого», – заключила обладательница Кубка России сезона 2024/2025.

Напомним, Дарья Непряева получила нейтральный статус в конце 2025 года и с тех пор принимает участие в международных стартах, включая этапы Кубка мира.