Дарья Непряева показала лучшее время в спринте на первом этапе Кубка России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чемпионка мира среди юниоров (2022) лыжница Дарья Непряева, выступающая за Республику Татарстан, показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Ее результат составил 3 минуты 14,92 секунды.

Второе место заняла Ксения Шорохова, отставшая от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 4,39 секунды.

Результаты квалификации Кубка России. г. Кировск.

1. Дарья Непряева — 3.14,92.

2. Ксения Шорохова — отставание 3,55.

3. Екатерина Никитина — отставание 4,39.

4. Алёна Баранова — отставание 4,40.

5. Арина Рощина — отставание 4,61.

6. Дарья Канева — отставание 6,01.

7. Екатерина Мегедь — отставание 6,21.

8. Татьяна Сорина — отставание 6,46.

9. Анастасия Кулешова — отставание 6,91.