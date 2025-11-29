Дарья Непряева показала лучшее время в спринте на первом этапе Кубка России
Чемпионка мира среди юниоров (2022) лыжница Дарья Непряева, выступающая за Республику Татарстан, показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Ее результат составил 3 минуты 14,92 секунды.
Второе место заняла Ксения Шорохова, отставшая от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 4,39 секунды.
Результаты квалификации Кубка России. г. Кировск.
1. Дарья Непряева — 3.14,92.
2. Ксения Шорохова — отставание 3,55.
3. Екатерина Никитина — отставание 4,39.
4. Алёна Баранова — отставание 4,40.
5. Арина Рощина — отставание 4,61.
6. Дарья Канева — отставание 6,01.
7. Екатерина Мегедь — отставание 6,21.
8. Татьяна Сорина — отставание 6,46.
9. Анастасия Кулешова — отставание 6,91.