news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 ноября 2025 13:28

Дарья Непряева показала лучшее время в спринте на первом этапе Кубка России

Читайте нас в
Телеграм
Дарья Непряева показала лучшее время в спринте на первом этапе Кубка России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чемпионка мира среди юниоров (2022) лыжница Дарья Непряева, выступающая за Республику Татарстан, показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Ее результат составил 3 минуты 14,92 секунды.

Второе место заняла Ксения Шорохова, отставшая от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 4,39 секунды.

Результаты квалификации Кубка России. г. Кировск.

1. Дарья Непряева — 3.14,92.
2. Ксения Шорохова — отставание 3,55.
3. Екатерина Никитина — отставание 4,39.
4. Алёна Баранова — отставание 4,40.
5. Арина Рощина — отставание 4,61.
6. Дарья Канева — отставание 6,01.
7. Екатерина Мегедь — отставание 6,21.
8. Татьяна Сорина — отставание 6,46.
9. Анастасия Кулешова — отставание 6,91.

#лыжные гонки #Кубок России по лыжным гонкам
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025