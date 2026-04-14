Дарья Непряева оценила сезон-2025/26 на «четверку»

Участница зимних Олимпийских игр-2026 и российская лыжница Дарья Непряева оценила прошедший сезоне-2025/62 на «четверку».

– Какую оценку поставили бы себе за этот сезон с учетом обстоятельств?

– Сложно сказать. В каких‑то гонках выступила довольно успешно, сумев на равных сражаться с топовыми оппонентами – а такое удавалось далеко не всем российским лыжницам. В трех забегах я финишировала в топ‑6, что считаю очень хорошим результатом.

Да, Олимпиада сложилась для меня не так удачно, но все равно поставлю себе четверку за прошедший сезон. Если бы в Италии добилась большего, можно было бы и не снимать балл, – цитирует Непряеву пресс‑служба ОКР (Олимпийского комитета России).

Во время Олимпийских игр-2026 в Италии Непряева заняла 17-е место в скиатлоне (10 км+10 км), 21-е в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км и 11-е в марафоне классическим стилем (50 км). А также Непряева не прошла квалификацию спринта в «классике», заняв 36-е место. На этапе Кубка мира лучшим результатом для 23-летней лыжницы стало четвертое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в финском Лахти.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев являются единственными лыжниками, получившими нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Оба спортсмена представляют Республику Татарстан во всероссийских стартах.

Ранее Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв встретился с российскими олимпийцами, выступавшими в Италии и вручил участникам олимпиады, их тренерам и представителям спортивных федераций памятные подарки.