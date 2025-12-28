news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 декабря 2025 14:32

Дарья Непряева не квалифицировалась в спринте на этапе Кубка мира «Тур де Ски»

Читайте нас в
Телеграм
Дарья Непряева не квалифицировалась в спринте на этапе Кубка мира «Тур де Ски»
Фото: © Иван Михайлов / РИА Новости

Российская лыжница, представительница Татарстана на внутрероссийских соревнованиях Дарья Непряева не преодолела квалификацию спринтерской гонки свободным стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Ее результат — 2 минуты 56,27 секунды — не позволил войти в число 30 лучших, необходимое для выхода в четвертьфиналы. В итоговом протоколе спортсменка заняла 34-е место.

Лучшее время в квалификации показала шведка Йоханна Хагстрем (2:47.58). Следует отметить, что в четвертьфиналы также не прошли и другие именитые фаворитки: шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также норвежка Хейди Венг.

#лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025