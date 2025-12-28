Дарья Непряева не квалифицировалась в спринте на этапе Кубка мира «Тур де Ски»

Фото: © Иван Михайлов / РИА Новости

Российская лыжница, представительница Татарстана на внутрероссийских соревнованиях Дарья Непряева не преодолела квалификацию спринтерской гонки свободным стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Ее результат — 2 минуты 56,27 секунды — не позволил войти в число 30 лучших, необходимое для выхода в четвертьфиналы. В итоговом протоколе спортсменка заняла 34-е место.

Лучшее время в квалификации показала шведка Йоханна Хагстрем (2:47.58). Следует отметить, что в четвертьфиналы также не прошли и другие именитые фаворитки: шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также норвежка Хейди Венг.