Дарья Непряева квалифицировалась на Олимпийские игры 2026

Фото: © Иван Михайлов / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева формально прошла спортивный отбор на Олимпийские игры-2026 в Италии. 23-летняя спортсменка, действующая обладательница Кубка России, выполнила необходимый квалификационный норматив на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

На дистанции спринта Непряева финишировала 39-й, уступив победительнице 9,67 секунды. Хотя этот результат не позволил ей войти в топ-30, он оказался достаточным для выполнения олимпийского квалификационного стандарта.

Однако важно подчеркнуть, что это лишь первый, технический этап отбора. Фактическое участие российских атлетов в Играх-2026 по-прежнему под большим вопросом. Для этого им предстоит пройти многоступенчатый процесс, включающий дополнительные проверки на соответствие критериям нейтрального статуса, а также получить индивидуальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, несмотря на успешное выполнение спортивного норматива, Дарье Непряевой и другим российским лыжникам предстоит преодолеть серьезные бюрократические барьеры, чтобы получить право выступить в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, Дарья представляет сборную Республики Татарстан на внутрироссийских соревнованиях.