На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2026 16:29

Дарья Непряева финишировала 21-й в олимпийской разделке на 10 км

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутрероссийских соревнованиях, заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии.

Дарья преодолела дистанцию за 24 минуты 45,0 секунд, уступив победительнице Фриде Карлссон из Швеции 1 минуту 55,8 секунды. Карлссон показала результат 22.49,2 и завоевала золотую медаль. Серебро досталось её соотечественнице Эббе Андерссон (+46,6), бронза — американке Джессике Диггинс (+49,7).

Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо продолжаются до 22 февраля. На турнире разыгрывается 116 комплектов наград. Россию на Играх в нейтральном статусе представляют 13 спортсменов в семи видах спорта.

#Олимпийские игры
