Дарья Непряева: «До хейтеров мне дела нет»

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Лыжница, представляющая Республику Татарстан на общероссийских соревнованиях, Дарья Непреява, которая сейчас выступает в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 в Италии, рассказала о поддержке со стороны болельщиков и о своем отношение к хейту.

«Получаю огромное количество поддержки. Просто был разговор, что есть такая категория болельщиков, а раздули так, словно я сейчас на себя руки наложу. Даже такие сообщения получала: «Всё хорошо, только не умирай».

На самом деле, у меня всё прекрасно, просто трезво оцениваю обстановку. Просто понимаю, что есть такие люди. Они меня никак не касаются. Поддержки хватает — я тут стою на старте, а на трибуне кричат: «Даша, Даша!». У меня много болельщиков, просто тогда речь шла про хейтеров, до которых мне дела нет», – приводит слова Непряевой ТАСС.

Ранее Непряева отмечала, что получает большую поддержку в Италии нежели дома – от болельщиков и даже от коллег по сборной. Некоторые из последних, со слов 23-летней лыжницы, даже считают ее попадание на Олимпиаду не заслуженным.

Накануне в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км Непряева заняла 21-е место, отстав от лидера шведки Фриды Карлссон на +1.55,8 секунд.