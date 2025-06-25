news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 июня 2025 11:30

Дарья Кичигина высказалась о погодных условиях на ЧР по велогонкам в Иннополисе

Читайте нас в
Телеграм
Дарья Кичигина высказалась о погодных условиях на ЧР по велогонкам в Иннополисе
Фото: «Татар-информ»

Представительница Республики Татарстан, велогонщица Дарья Кичигина высказалась о первой женской гонке на чемпионате России по велогонкам в Иннополисе.

По слова спортсменки, сегодняшняя индивидуальная гонка - главная в текущем сезоне.

«Это главный старт в сезоне, и это важно для меня. Поэтому мы готовимся на сборах», - сказала Дарья.

Также Кичигина поделилась мнением о трассе, назвав ее техничной.

«Да, я изучила трассу. Мы приехали за пару дней, полностью ее просмотрели. Она достаточно техничная в плане того, что тут много кругового движения, поворотов, разворотов. И плюс она достаточно обдуваемая ветром. И с этим, наверное, будет сложно. Но так, готова ее хорошо проехать», - рассказала Дарья.

Велогонщица подытожила, указав, что из-за ветра труднее проезжать трассу.

«Против ветра нужно давить жестче, сильнее. И нужно, чтобы скорость не падала», - объяснила Кичигина.

Напомним, сегодня в 15:00 по мск стартуют мужские гонки.

Чемпионат России по велогонкам в Иннополисе пройдет до 29 июня. Завтра, 26 июня, состоятся командные «смешанные эстафеты». Заезды стартуют в 11:00 по мск.

#велогонки #спорт #иннополис
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

24 июня 2025
«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

24 июня 2025