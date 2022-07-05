Дарко Йевтич о «Рубине»: «От старой команды осталось наверное 3-4 человека»

Сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился своими впечатлениями от трансферной кампании казанского клуба этим летом. Сегодня казанцы проведут четвертый контрольный матч межсезонья против московского «Динамо» на выезде. Начало встречи в 17:00.

«От старой команды, из которой я уходил, осталось наверное 3-4 человека. Мне тоже нужно было познакомиться с каждым, почувствовать себя и друг друга на поле. Для этого всего нужно время. Время у нас еще есть, так что все будет хорошо.

Со всеми хорошее общение, нет проблем ни с кем. С Джоэлем Фамейе наверно больше всего общаемся. Тем более, что я был тут уже полтора года и много знаю. Ему, иностранцу, тоже нужно адаптироваться. Поэтому с ним наверно проводим больше времени, чем с другими игроками. Но со всеми есть хороший контакт», - приводит слова футболиста пресс-служба казанского клуба.

Также Йевтич назвал главную задачу «Рубина» на сезон после вылета казанцев в Первую лигу.

«Нужно вернуться в Премьер-лигу. Это самое главное. Все будет нормально. Что знаю о Первой лиге? Много не знаю, но, думаю, там так же играют в футбол 11 на 11. Будем играть, как это делали и в Премьер-лиге или в Греции, где я был. Будем готовиться к каждой игре. Знаю, что это вторая российская лига. Понятно, что нам не будет легко, но если будем хорошо играть, если каждый будет показывать свои лучшие качества, то вернемся в Премьер-Лигу. Это главная цель. У меня тоже есть цели, но не буду сейчас говорить о них. Главная цель – командная», - подчеркнул Йевтич.