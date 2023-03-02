«Дарите женщинам цветы»: в преддверии 8 Марта откроется выставка фоторабот Валерия Ряшина

В Музее Амира Мазитова, филиале Музейного комплекса города Казани, 4 марта откроется выставка фотохудожника Валерия Ряшина «Дарите женщинам цветы». Главными героинями около полусотни работ этого проекта стали женщины, причем мастер совмещает искусство и возможности цифровой фотографии с представлением о прекрасном и манерой творчества Боттичелли, Веласкеса, Милле, Россетти, импрессионистов и даже Густава Климта – фотографии становятся похожими на живописные полотна, портреты психологичны, будто созданные кистью.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Почти все фотографии на этой выставке постановочные. Дмитрий Ряшин любит совмещать идеи фотографии и живописного полотна воедино, поэтому и позиционирует себя не отдельно как фотограф или художник, а именно как фотохудожник. Часть фотографий, которые будут представлены в Музее имени Мазитова, Ряшин уже выставлял на других своих выставках, но в теперь весь проект впервые будет презентован целиком», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Фотоискусство стало главным увлечением жизни Валерия Ряшина, родившегося на Урале, но большую часть жизни проведшего в Казани. Фотографией он, выпускник КАИ, увлекся еще мальчишкой, в 10 лет, и занимается ею вот уже больше 60 лет – снимает портреты, пейзажи, мгновения жизни. Участвовал во множестве республиканских и городских фотовыставок, проводил персональные выставки в Галерее современного искусства, Национальной художественной галерее «Хазинэ», Манеже Казанского Кремля и т.д.

Фото: предоставоено ГМИИ РТ

«Мне понадобилось 2 года, чтобы представить на суд зрителей проект “Дарите женщинам цветы”, где я попытался соединить женскую красоту, прелесть цветов и посвященные им цветы», — так сам Валерий Ряшин сказал о своей предстоящей выставке.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Через неделю после вернисажа, 11 марта в 11:00 Валерий Ряшин проведет мастер-класс по искусству фотографии для всех желающих (участие по билету музея). Выставку «Дарите женщинам цветы» можно будет видеть в Музее имени Мазитова до 3 апреля.