Дарение недвижимости с января стало возможно только через нотариуса

Все сделки по дарению жилья в России, включая сделки между родственниками, с января этого года подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято для защиты граждан от мошеннических схем. Ранее договор дарения можно было оформить в простой письменной форме, например, через МФЦ. Однако этим активно пользовались злоумышленники, получавшие чужую недвижимость обманным путем.

Теперь же каждая сделка дарения проходит правовую экспертизу у нотариуса, который проверяет законность процедуры, выясняет волю сторон и убеждается, что даритель осознает последствия своих действий – передает квартиру безвозмездно и без права отмены.

Особое внимание уделяется случаям, когда даритель передает единственное жилье. В таких ситуациях нотариус обязан предложить альтернативные и более безопасные формы передачи имущества, такие как завещание или договор ренты. Это позволяет сохранить за человеком право проживания и избежать риска остаться без крыши над головой.

В палате также подчеркнули, что при малейших сомнениях в осознанности действий владельца нотариус вправе отказать в удостоверении сделки. В случае же, если документ все-таки оформлен, полную имущественную ответственность за него несет сам нотариус.