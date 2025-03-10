news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 10 марта 2025 13:40

Дардан Шабанхаджай: «Я вообще не понял, почему весь стадион за «Спартак» болел»

Читайте нас в
Телеграм
Дардан Шабанхаджай: «Я вообще не понял, почему весь стадион за «Спартак» болел»
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился впечатлениями от победного матча со «Спартаком» (2:1).

В частности, игрока казанской команды удивило, почему превалирующая часть болельщиков на «Ак Барс Арене» поддерживала «красно-белых».

«Я вообще не понял, почему весь стадион сегодня за «Спартак» болел. Так и должно было быть? Я, честно говоря, не ожидал. Ты скажи, «Спартак» – это реально настолько популярная команда в России?» – сказал Шабанхаджай.

Ближайший матч «Рубин» проведет в Кубке России против «Урала» 12 марта. В рамках РПЛ казанцы сыграют против «Пари НН» 16 марта.

#фк рубин #футбол #спорт #фк спартак
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025