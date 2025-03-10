Дардан Шабанхаджай: «Я вообще не понял, почему весь стадион за «Спартак» болел»

Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился впечатлениями от победного матча со «Спартаком» (2:1).

В частности, игрока казанской команды удивило, почему превалирующая часть болельщиков на «Ак Барс Арене» поддерживала «красно-белых».

«Я вообще не понял, почему весь стадион сегодня за «Спартак» болел. Так и должно было быть? Я, честно говоря, не ожидал. Ты скажи, «Спартак» – это реально настолько популярная команда в России?» – сказал Шабанхаджай.

Ближайший матч «Рубин» проведет в Кубке России против «Урала» 12 марта. В рамках РПЛ казанцы сыграют против «Пари НН» 16 марта.