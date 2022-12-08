«Дар – видеть жизнь»: журналист Людмила Колесникова издала книгу о своей семье и казанцах

Известная в Татарстане журналист Людмила Колесникова написала книгу «Вождь семейного племени», часть которой посвятила своей семье. Читатели произведение оценили высоко, отметив, что автор обладает редким талантом – видеть жизнь как художник.

«Если бы я не знала, что Людмила Колесникова, моя коллега по “Вечерней Казани”, написала повесть “Вождь семейного племени” о своей бабушке, я бы точно подумала, что читаю художественное произведение, написанное от первого лица. У Людмилы, несмотря на большой журналистский опыт, есть этот дар – видеть жизнь, как видит ее художник, человек, способный воспринимать окружающий мир в образах», – написала об этой книге заслуженный работник культуры Татарстана и РФ Любовь Агеева.

Повесть о бабушке занимает только часть книги. Остальные рассказы были написаны ей во время работы в газетах. В «Казанских ведомостях» они публиковались в рубрике «Санта-Барбара по-казански». Здесь она назвала их рассказами со счастливым концом. Тридцать рассказов – тридцать сюжетов из реальной жизни, увиденных автором, оставшихся до поры до времени зарубками в памяти.

Людмила Колесникова – известная казанская журналистка, с 17 лет начавшая работу в газете. В начале в районной газете города Тамбова, в котором выросла. А затем – в Казани в многотиражной газете «Бауманец», газетах «Комсомолец Татарии», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана», «Восточный экспресс», «Казанские ведомости».

Параллельно с творчеством в редакциях все эти годы вела Колесникова работу со студентами журфака КФУ, которые в большом количестве проходили у нее практику, получая азы профессии. Десятки из них Колесникова поставила, как говорится «на перо». Многие из ее студентов со временем стали маститыми профессионалами, настоящими акулами пера.