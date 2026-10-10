«Данные пропасть не могут»: что значат атаки на дата-центры для пользователей

8 и 9 октября два дата-центра «Яндекса» подверглись атакам беспилотников. В компании после этого заявляли, что часть сервисов может работать с перебоями. Подробнее о том, насколько критичны последствия для обычных пользователей и самой IT-корпорации, в интервью «Татар-информу» рассказал технический директор компании GO Digital Антон Жулитов.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы пережить гибель одного дата-центра, нужно иметь узлы в двух»

– Антон Александрович, объясните для неспециалиста: что такое отказ одного дата-центра для корпорации?

– Для систем, предполагающих высокую надежность, выход из строя одного дата-центра из некоторого их количества является относительно штатной ситуацией. То есть система, предполагающая надежность выше трех девяток (99,9%), выживет при выключении электричества в одном дата-центре. Потому что такие вещи случаются. Какой-нибудь трактор переехал какой-нибудь кабель – и в течение дня в дата-центре нет электричества.

Соответственно, периодически компании, которые хотят поддерживать высокий уровень надежности, проводят такое «учение», тест. Они просто говорят: «Ребята, в такой-то день мы выключим один из дата-центров, на которых стоят сервисы. Всем командам, поддерживающим эти сервисы, – проверить, что у вас все продолжит нормально работать».

Потому что сама по себе схема, предполагающая, что все продолжит нормально работать, должна быть уже сделана. Так что сейчас многие сервисы получили этот тест в «боевом режиме», без предупреждения.

– Сколько ЦОДов должно быть у каждого сервиса, чтобы это прошло безопасно?

– Чтобы пережить гибель одного дата-центра, нужно иметь узлы в двух дата-центрах. Узлы – это, грубо говоря, компьютеры. Когда мы разрабатывали систему в Сбере, мы держали копии данных в четырех дата-центрах. Соответственно, мы бы в каком-то виде пережили падение даже трех из четырех, хотя, конечно, с перебоями по производительности. Но, в принципе, два – уже нормально. У каждого сервиса должны быть узлы в двух дата-центрах. Тогда, если один из них выходит из строя, на узлах в другом дата-центре просто возрастает нагрузка. Что-то может немножко тормозить, но все выживет.

При этом современные системы умеют плавно увеличивать количество узлов при росте нагрузки – для пиковых ситуаций. Поэтому для второго дата-центра это будет умеренно пиковой ситуацией: надо добавить узлов, и он их добавит.

Антон Жулитов: «Физическая атака не может дать доступ к данным» Фото предоставлено А. Жулитовым

– А у каждого сервиса «Яндекса» свои дата-центры или на весь «Яндекс» одна структура?

– Большинство сервисов должны быть распределены по дата-центрам. Многие пользуются «Яндекс.Облаком». Когда вы им пользуетесь, вы явно говорите, в каком регионе, в каком дата-центре у вас будут те или иные узлы.

В одной компании, которую я не так давно покинул, как раз была такая история. Там большинство рабочих узлов были собраны в одном дата-центре, и все они вышли из строя. Но вот как раз базы данных были распределены, и поэтому с ними было меньше всего проблем. У них тоже была недоступность, им пришлось быстро поднимать рабочие узлы в других дата-центрах. Но все данные пользователей в сохранности.

«Атака не может дать доступ к данным»

– Могут ли атаки на ЦОД «Яндекса» как-то отразиться на конфиденциальности данных пользователей?

– Нет. Физическая атака не может дать доступ к данным. Последствиями могут быть временная недоступность данных, перебои в работе сервисов, если они не были спроектированы на действительно высокую надежность. Больше ничего.

Собственно, это наблюдается на ряде сервисов, и сразу понятно, кто не делал надежность [в расчете] на ситуацию, когда выходит из строя один дата-центр.

– Получается, пропасть данные в аккаунтах тоже не могут?

– Не могут. Чтобы данные в аккаунтах пропали таким образом, вообще не должно быть никаких бэкапов, все должно быть на одном сервере, который совсем сгорел в результате атаки. Но так в современном мире никто не делает. Дети в домашнем проекте, конечно, могут так сделать, и, если сгорит папин компьютер, проект пропадет, но на чем-то более серьезном всегда есть бэкапирование.

– И все-таки – есть ли сейчас смысл пользователям подстраховаться, например копировать важные данные с сервисов «Яндекса»?

– Не стоит. Если вы используете «Яндекс.Облако» для хранения своей базы данных, то стоит проверить, что она реплицируется хотя бы в двух разных дата-центрах. Но это настройка по умолчанию, и, скорее всего, у пользователей это так и сделано.

Это первое попадание за несколько лет [военного] конфликта [с Украиной]. Вероятность, что их будет немного, приличная. Так что паниковать не стоит, но стоит проверить, распределена ли у вас база данных на два дата-центра.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– То есть если бы, например, атаковали два дата-центра, то копировать данные следовало бы?

– Если у вас база данных распределена на два дата-центра и атакуют и попадают именно в те, в которых у вас база, – да, она выйдет из строя. Но вероятность такого события крайне мала. Если их два из десяти, то вероятность, что попадут именно в них, около процента. Ну и в принципе сама атака – еще раз вспоминаем, что она единственная за несколько лет.

– А какие последствия для бизнеса, который работал на «Яндексе»?

– Те, у кого все не было настроено достаточно качественно, пошли быстро настраивать все более качественно – хотя бы на распределение по двум дата-центрам. Бизнесу напомнили, что так бывает. Технический директор бизнеса, в общем-то, знает, что так бывает, но при выборе приоритета – сделать новую фичу или настроить надежность, чтобы выживать при попадании в дата-центр «Яндекса», – часто выбирают фичу.

Сейчас, может быть, все поймут: если сервис был недоступен час-два, то такие вещи действительно важно настроить. А может, окажется, что недоступность длилась всего 10 минут и для определенного сервиса это некритично, – тогда продолжат работать в том же духе.

«Серьезных последствий для самого «Яндекса» нет»

– Акции «Яндекса» начали снижаться. С чем это связано, если, как вы говорите, больших проблем атака за собой не влечет?

– Акции «Яндекса» реагируют не на атаку, а на ее представление в СМИ. При определенном вложении ресурсов в представление в СМИ ситуация могла сложиться так же и привести к такому же падению акций вообще без какой-либо реальной атаки на дата-центр.

Может быть, если люди решат, что это знаковая ситуация, и будут прогнозировать периодический выход из строя разных дата-центров, тогда это может привести к сколько-нибудь постоянному изменению цены акций. Но для этого должно произойти еще два – пять успешных ударов. Если они будут, то, наверное, это отразится на акциях, но я не думаю, что очень серьезно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все-таки беспилотник не выводит из строя весь дата-центр. Скорее всего, он попал в энергопитание на входе. В этом случае дата-центр выключился. Заменили питание, заменили какой-нибудь трансформатор, который был поврежден, – все включилось обратно, все работает дальше. Чтобы нанести «Яндексу» урон, который адекватно отражался бы на цене акций, нужно несколько больше, чем куда-то попавший беспилотник.

Дата-центр уже наверняка давно работает. Но какие-то компьютеры надо будет перезапустить заново после выключения, может быть, поправить какие-то настройки. Это в целом несколько более напряженная, чем обычно, но нормальная работа персонала, обслуживающего дата-центр. Что-то сломалось – надо пойти починить.

– А сколько всего у «Яндекса» дата-центров?

– Крупных – пять. Если атаки будут продолжаться, то «Яндекс» может просто перейти от стратегии с пятью крупными ДЦ к стратегии с несколькими десятками дата-центров поменьше. Ну и расположит их где-нибудь подальше. Давно уже все посматривают на север для расположения дата-центров.

– Какие тогда вы видите последствия атаки для «Яндекса»?

– Серьезных хозяйственных последствий она не имеет. Как СМИ и вся эта пиарная история отработают инфоповод в экономические последствия для «Яндекса», предсказать сложно. Это зависит от того, сколько денег будет вложено в отработку инфоповода со стороны противника.