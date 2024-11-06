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Данные около 90% взрослого населения России оказались в открытом доступе
В открытом доступе сейчас находится около 3,5 млрд строк утекших данных российских граждан, которые принадлежат примерно 90% взрослого населения страны. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.
По его словам, ситуация с персональными данными остается крайне тревожной. «Около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе, и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе», – цитирует ТАСС.
Он добавил, что по итогам 2023 года, первой части 2024 года утечки происходят не из кредитных организаций. Из них, по его словам, утекает порядка 2%. «Главными источниками утечек стали интернет-магазины, а также, что удивительно, медицинские учреждения», — подчеркнул он.
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