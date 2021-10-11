«Данные будут защищены шифрованием»: мэрия Казани – о предстоящей переписи

На этой неделе по всей стране стартует Всероссийская перепись населения. Как это важнейшее мероприятие будет проходить в татарстанской столице с учетом новых пандемийных реалий и что в нем изменится благодаря внедрению цифровых технологий – об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Ильдар Шакиров сообщил, что для принятия участия в переписи казанцы могут выбрать один из трех удобных вариантов Фото: kzn.ru

«Предстоящая перепись будет уникальной»

«С 15 октября по 14 ноября 2021 года в Казани, как и по всей стране, пройдет перепись населения. На сегодняшний день этап подготовительных работ уже завершен», — отметил Ильдар Шакиров.

Он добавил, что для принятия участия в переписи казанцы могут выбрать один из трех удобных вариантов: самостоятельное заполнение электронных бланков на портале Госуслуг, визит переписчика на дом либо посещение ближайшего стационарного переписного участка.

«Предстоящая перепись будет уникальной, она впервые пройдет в цифровом формате. Жители, имеющие учетную запись в ЕСИА, смогут самостоятельно заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг. Интернет-перепись является новым для России способом ее проведения, когда между респондентом и переписным листом нет посредника в виде переписчика. При этом жители смогут переписать не только себя, но и членов домохозяйства», — рассказал Шакиров.

Варианты участия: самостоятельное заполнение электронных бланков на портале Госуслуг, визит переписчика на дом или посещение стационарного переписного участка Фото: © Рамиль Гали

По его словам, каждый участник переписи в качестве подтверждения получит цифровой и QR-код. Они будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, а также доставляться по всем указанным контактным каналам.

«Если казанцы не захотят допускать переписчика в дом, то этот вариант будет для них оптимальным», — пояснил Ильдар Шакиров.

«Перепись не потребует дополнительных социальных контактов»

Докладчик обратил внимание на важный аспект внедрения цифровых технологий в процедуру переписи — повышение безопасности для людей и самих переписчиков в условиях пандемии коронавируса.

«Это полностью безопасно для здоровья, поскольку не требует дополнительных социальных контактов. Все данные защищены и передаются в зашифрованном виде, экономится время и повышается удобство», — отметил преимущества «цифры» Ильдар Шакиров.

По его словам, заполнить электронный бланк можно будет в любое время суток, в том числе с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.

Переписчики с планшетами опросят всех жителей, не прошедших интернет-перепись. Бумажные формы переписных листов будут применяться только как резервный способ процедуры Фото: сайт ВПН-2020 strana2020.ru

Узнать переписчика: удостоверение, синий шарф и портфель

Параллельно с интернет-переписью в Казани будут работать привычные всем переписчики. Их задача — фиксировать данные граждан при обходе домов. Каждый переписчик будет иметь ряд ключевых признаков, позволяющих удостовериться в его полномочиях.

У переписчика должно быть соответствующее удостоверение (действительно при предъявлении паспорта), синий шарф с символикой переписи, планшет для сбора данных в электронном виде, фонарик для работы в темное время суток, голубой жилет с символикой, а также портфель синего цвета с надписью «Росстат».

«Переписчики с планшетами опросят всех жителей, не прошедших интернет-перепись. Бумажные формы переписных листов будут применяться только как резервный способ процедуры. Все переписчики проверены органами внутренних дел на отсутствие судимости», — подчеркнул Ильдар Шакиров.

Помимо переписчиков в татарстанской столице также будут работать 47 стационарных переписных участков. Их адреса можно узнать на официальном портале мэрии Казани в разделе «Графики и планы».

«Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых. Для их подтверждения не требуется никаких документов. Вопросы о размере доходов в переписных листах не предусмотрены, и переписчики не вправе их задавать», — уточнил спикер.

На сегодняшний день уже 116 казанцев подали заявки на участие в переписи в качестве волонтеров Фото: rosstat.gov.ru

«Впервые перепись пройдет при поддержке волонтеров»

На территории Казани в переписи задействуют 2,7 тыс. человек. Из них 2,3 тыс. будут переписчиками на счетных участках, 386 контролеров, 12 инструкторов с функциями переписчиков в МФЦ, а также 10 уполномоченных.

«Впервые перепись населения пройдет при поддержке добровольческого сообщества. Они будут консультировать и информировать жителей о процедуре. На сегодняшний день уже 116 казанцев подали заявки на участие в переписи в качестве волонтеров», — сообщил Ильдар Шакиров.

В заключение он отметил, что вся процедура предстоящей переписи продумана так, чтобы максимально сохранить конфиденциальность данных. А сами итоговые данные будут обрабатываться в обезличенной форме. Предварительные результаты планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

«Это главное общенациональное мероприятие. И большое значение имеют ответы каждого человека, вне зависимости от того, к какой социальной группе он относится», — подытожил замруководителя исполкома Казани.

Фото на анонсе: rosstat.gov.ru