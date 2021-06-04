Дания запретила строительство газопровода-конкурента «Северного потока — 2»

Датский апелляционный совет по проблемам продовольствия и окружающей среды отозвал разрешение на проведение работ по строительству на своей территории польского газопровода Baltic Pipe (главного конкурента российского «Северного потока — 2»). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на польский информационный портал Biznes Alert.

При помощи этого газопровода Польша надеялась обеспечить поставку газа с норвежского шельфа и тем самым снизить свою зависимость от поставок российского газа. Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет 210 км.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год протяженностью 900 км, который планировалось закончить в октябре 2022 года, совпадает с окончанием долгосрочного контракта Польши с российским ОАО «Газпром».

Строительство «Северного потока-2» вступило в завершающую стадию и будет закончено до конца текущего года, сообщало «Татар-информ». Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» существует много спекуляций, но они являются следствием недобросовестной конкуренции.