Дания Загидуллина: Тукай осознавал собственную значимость

Габдулла Тукай был человеком, который осознавал собственную значимость. Такое мнение выразила доктор филологических наук, профессор КФУ Дания Загидуллина на пленарном заседании Всероссийской конференции «Тукаевские чтения–2026» по теме «Габдулла Тукай в научно-культурном мнении XXI века».

Исследовательница призвала участников задуматься о том, какое место занимает Тукай в науке и культуре XXI века.

«Мы до сих пор не можем выйти из стереотипа, сформированного в советский период. Тукай продолжает восприниматься как сирота, одинокий, голодный и обездоленный человек, которого принято жалеть. У этого есть свои причины: в автобиографических произведениях он, добавляя элементы фантазии, действительно описывает свое детство на довольно мрачном фоне. С другой стороны, такой образ соответствовал идеологии советского времени», – отметила Дания Загидуллина.

По ее мнению, при разговоре о Тукае в XXI веке необходимо обращать внимание на его окружение.

«Приехавший из Уральска Тукай попадает в определенную среду. В ней были Сагит Рамиев, Фатих Амирхан, Газиз Губайдуллин, Ахметгарей Хасани и другие. Это так называемая “золотая молодежь” Казани, представители татарской интеллигенции и состоятельных кругов. Они не приняли бы Тукая как сироту. Сам Тукай, приехав в Казань, уже осознавал свою поэтическую миссию и силу таланта, поэтому занял достойное место среди поэтов, издателей и выдающихся деятелей своего времени», – считает ученая.

Она также отметила, что даже в короткий период жизни поэта в его произведениях можно найти подтверждение этому.

«Тукай говорил о себе как о “поэте великих вселенных”, и это свидетельствует о том, что он прекрасно понимал масштаб своего таланта. Он смог достойно представить его своему народу. Хотелось бы, чтобы Тукай XXI века воспринимался как великий поэт, человек, который осознавал собственную значимость и занял достойное место среди великих», – подчеркнула Дания Загидуллина.

