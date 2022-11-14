Дания разрешила оператору «Северного потока» обследовать повреждения газопровода

Дания разрешила оператору «Северного потока» — Nord Stream AG — обследовать повреждения газопровода в водах страны. Компания уже приступила к изучению мест разрывов, сообщает ТАСС.

«Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании», — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, которую установило Датское морское управление. 11 ноября ее радиус уменьшили с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода.

«Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — отмечает оператор.

Ранее в Nord Stream AG сообщали, что был завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.