Дания поставит Украине военную форму и зимнюю одежду для солдат

Дания поставит военную форму и зимнюю одежду для Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Киеве.

По информации пресс-службы Зеленского, политик «отметил поставки Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников» и поблагодарил власти королевства за поддержку, оказываемую при этом достаточно быстро.

В свою очередь МИД Дании в сообщении по итогам встречи не конкретизировал содержание поставок, но заверил, что страна продолжит оказывать военную и гуманитарную поддержку Украине.

Кофод же в своем Twitter’е подчеркнул, что Дания «прямо сейчас» «полностью привержена» оказанию помощи украинской стороне, «в том числе для подготовки к зиме». По его словам, размер военной помощи уже достиг 400 млн евро и увеличится в дальнейшем. В частности, ранее скандинавское государство передало противокорабельные ракеты Harpoon вместе с пусковыми установками.

Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, началась 24 февраля текущего года. Страны Запада осудили этот шаг и стали оказывать различную помощь украинской стороне. Анонсированные поставки теплой одежды для военных свидетельствуют о подготовке к новой зимней кампании.