Даниса Зарипова, Татьяну Покровскую и Ольгу Павлову поблагодарили военные медики

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Трехкратному чемпиону мира, пятикратному обладателю Кубка Гагарина Данису Зарипову, Герою труда РФ, pаслуженному тренеру РФ, главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской и заслуженному тренеру РФ, советнику председателя ФСО «Динамо» РТ Ольге Павловой от имени руководства филиала №4 Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ за помощь, оказанную военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции, а также за активную гражданскую позицию, высокую ответственность и патриотизм объявлена благодарность.

Документ подписал подполковник медицинской службы Хазби Макоев, командир отдельного медицинского батальона, который с момента участия в спецоперации эвакуировал и в полевых условиях оказал медицинскую помощь множеству российских военнослужащих.

«Это одна из самых ценных для меня наград. Я не раз с гуманитарными конвоями посещала подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное, а также Луганск. Видели в том числе и какую огромную работу, в тяжелейших условиях, проделывают врачи и медицинский персонал в госпиталях, где они ежедневно спасают жизни военнослужащих раненых на СВО», — заявила журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.