Данис Зарипов: «Знаю, что у «Ак Барса» большие планы на изменение структуры тактики»

Данис Зарипов осенью резко сменил род деятельности, став депутатом Госсовета Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Госсовете Татарстана отличная команда»

Самый насущный вопрос: почему политика, а не хоккей?

Я ожидал этого вопроса. Одним из первых. Не хочется мне об этом говорить, но на данном этапе я сделал свой выбор. И не жалею о нем. Надо учиться чему-то новому. Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея, во время профессиональной карьеры. Теперь появилось время, поступило предложение, и я с удовольствием его принял.

Значит, возможная работа в «Ак Барсе» осталась на уровне разговоров?

Судя по обстоятельствам, сложившимся в нынешней ситуации, получается, что да.

Как вас приняли в Госсовете Татарстана?

Приняли очень тепло. Я очень уважительно отношусь ко всем, многих знаю. Других знаю заочно. Практически все меня поддерживают и направляют, помогают, советуют. Команда там хорошая.

«Уверен, что в команде Госсовета мои мысли получат одобрение и правильное направление» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Начинал в хоккее с Гатиятулиным»

В челябинском «Мечеле» сталкивались с Анваром Гатиятулиным, нынешним главным тренером «Ак Барса»?

Я начинал в команде вместе с ним. На тот момент он был одним из ведущих защитников «Мечела». Он очень много помогал молодежи, мне в том числе, как на льду, так и в раздевалке.

Что Гатиятулин изменил в игре «Ак Барса»?

Игра команды поменялась. Прежде всего, в атаке. Стало больше нацеленности на ворота. Но пока я не возьмусь давать какую-то оценку, потому что сезон только начался и зная, что у команды были большие планы на изменение всей структуры тактики. Много новых игроков, пока они адаптируются в «Ак Барсе», для этого нужно время.

И какие, на ваш взгляд, перспективы «Ак Барса» в сезоне?

Перспективы у нас всегда хорошие. Смотрим, как команда, приличная по именам и сегодняшнему результату, идет неплохо. Я уверен, что в этом сезоне можно ждать больших результатов.

«Это очень приятно. Это большая оценка моей профессиональной карьеры» Фото: ak-bars.ru

Вы знаете случаи, когда два разных клуба вывешивают под сводами своего дворца джерси одного и того же хоккеиста? Я про вас, «Металлург» и «Ак Барс».

Уже знаю. Но до вашего вопроса не знал. Это очень приятно. Это большая оценка моей профессиональной карьеры.

С президентом КХЛ Алексеем Морозовым вы наверняка встречаетесь на официальных мероприятиях. А с третьим нападающим вашей великолепной тройки из «Ак Барса» и сборной России, Сергеем Зиновьевым, какие-нибудь контакты сохранили?

Периодически созваниваемся. Я, правда, не знаю, где он сейчас и кем работает, не интересовался. Но общаемся – как дела, как семья, то, другое, третье.

«Для меня большая честь быть доверенным лицом Путина»

Какие-то планы у вас в Госсовете уже имеются?

Планы, конечно, есть. Многие из них связаны с развитием детского хоккея. Но сейчас что-то говорить об этом еще рано. Я только-только попал в эту структуру, нужно сперва освоиться, изучить, как что работает. Конечно, только потом смогу внедрять свои мысли. Уверен, что в команде Госсовета мои мысли получат одобрение и правильное направление.

«Поступило соответствующее предложение, которое я с удовольствием поддержал. Для меня это было большой честью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно сказать, что ваш первый шаг в политику был весной, когда были доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Как вы туда попали?

Да, можно сказать, что с этого все и начиналось. Как я туда попал? Сам был удивлен. Поступило соответствующее предложение, которое я с удовольствием поддержал. Для меня это было большой честью.

Как обстоят дела с вашим заводом по производству клюшек в Набережных Челнах?

Буквально на днях мы провели презентацию новой модели клюшки, которая поступит в продажу только в следующем году. Дилеры были в восторге, есть много предложений. Клюшку долго тестировали, отзывы только положительные.

А ранее были новости о ваших планах по строительству в Зеленодольске завода по производству компоста из куриного помета. Было такое?

Планов всегда много. Их можно много набрать. Но данная тема пока только в мыслях.

«Планы, конечно, есть. Многие из них связаны с развитием детского хоккея» Фото: © «Татар-информ»

«Покупаю ли билеты на «Ак Барс»? Это провокационный вопрос»

И опять к хоккею. Где сейчас играют ваш младший брат Марат Зарипов и старший сын Артур Зарипов?

Марат уже закончил с хоккеем три года назад. У него не было никаких предложений, и он решил закончить. Артур уехал в столичный «Юниссон», новичок ВХЛ. Эта команда ставит перед собой амбициозные задачи, и в ней есть недавние игроки «Ак Барса» – Артем Лукоянов и Кирилл Петров. Много молодежи. Пока у них, конечно, результат хромает, но, уверен, у них все получится.

Ваш младший сын, Диас, ему в январе исполнится три года, еще на коньки не вставал?

Вот снег выпадет, зима установится, хочу поставить на лед. На улице.

Правду говорят, что вы покупаете билет, чтобы в Казани пойти на хоккей?

Это провокационный вопрос. Нет, конечно.