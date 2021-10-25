Данис Зарипов женится в третий раз

Нападающий и капитан казанского «Ак Барса» — 40-летний Данис Зарипов сделал предложение своей подруге Альбине Ахметовой, о чем она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Альбина сообщила, что ответила согласием на предложение Даниса. «#isaidyes yes», — подписала она публикацию в соцсети.

На видео, выложенное Ахметовой, красуются шесть букетов из красных и белых роз, которые составили слово «Люблю» и изображение сердца. На самом большом из букетов видна коробочка из-под кольца ювелирного бренда BVLGARI.

От первой жены Татьяны у Даниса Зарипова есть 18-летний сын Артур. Он тоже хоккеист и в качестве нападающего выступает в этом сезоне за юниорский «Ирбис». От второй жены Аллы у Даниса есть дочь Ариана.

Подруга же Зарипова Ахметова сейчас ждет ребенка: еще три месяца назад стало известно, что у них родится мальчик. Значит, хоккейная династия Зариповых может быть продолжена. Младший брат Даниса Марат тоже играет в хоккей на позиции нападающего.