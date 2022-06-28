Данис Зарипов вместе с Овечкиным и Дацюком примут участие в прощальном матче Семина

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет в прощальном матче, посвящённом окончанию карьеры бывшего нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Сёмина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, помимо Зарипова в прощальном матче Семина сыграют также экс-хоккеисты НХЛ Максим Афиногенов, Андрей Марков и Павел Дацюк, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Авангарда» Арсений Грицюк.

Стоит отметить, что «Матч мировых звезд хоккея – легендарный овертайм», посвященный окончанию карьеры 38-летнего хоккеиста, состоится 30 июня в Красноярске.

Александр Сёмин, экс-форвард «Вашингтона», «Каролины» и «Монреаля», является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» из Магнитогорска.