Данис Зарипов сыграет в команде Дацюка в прощальном матче Семина в Красноярске

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет в команде Павла Дацюка в прощальном матче, посвящённом окончанию карьеры бывшего нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Сёмина. Об этом заявили в соцсетях организаторы матча.

Так, в команде Дацюка помимо Зарипова также сыграют: Андрей Марков, Александр Свитов, Антон Бурдасов, Александр Гуськов, Максим Афиногенов и Александр Судницин.

В составе противоположной команды Семина выступят: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Виктор Козлов, Антон Худобин, Арсений Грицюк, Артем Швец-Роговой и Андрей Николишин

Стоит отметить, что «Матч мировых звезд хоккея – легендарный овертайм», посвященный окончанию карьеры 38-летнего хоккеиста, состоится 30 июня в Красноярске.

Александр Сёмин, экс-форвард «Вашингтона», «Каролины» и «Монреаля», является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» из Магнитогорска.