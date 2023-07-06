Данис Зарипов станет амбассадором автопробега застройщиков ИЖС

Автопробег застройщиков ИЖС стартует 9 июля в Уфе, участники посетят Самару, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и Доброград, а финальной точкой станет выставка Global village в Москве 12 июля. Они познакомятся с лучшими практиками застройки и поделятся опытом. А амбассадором мероприятия станет известный хоккеист Данис Зарипов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

«Особенностью автопробега в этом году станет то, что амбассадором стал Данис Зарипов. Кроме того, многие участники поедут с женами и детьми. Мы заедем в Казанский Кремль, а также по пути из Уфы в Москву посетим большое количество коттеджных поселков и производств, связанных с индивидуальным жилищным строительством. Уверен, что программа будет насыщенная и интересная», — отметил он.

Одной из задач автопробега станет образовательная программа, так как многие участники представляют компании с минимальными строительными результатами, добавил вице-президент Федерации ИЖС Максим Григорьев.

«Они смогут познакомиться с крупными компаниями, которые вышли далеко за миллиард оборотных средств. Таким образом, маленькая строительная компания сможет перенять практики и кейсы от крупных и применить их у себя», — сообщил он.

Как пояснил сам Данис Зарипов, он постарается привить командные принципы участникам автопробега.

«Я сам провел всю свою спортивную жизнь в команде. И немало знаю, как приходить именно через совместные действия к большому результату. Мы обязательно обсудим эту структуру и будем делиться опытом», — заверил хоккеист.