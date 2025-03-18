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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 10:47

Данис Зарипов: «Состав у «Ак Барса» – один из лучших по именам»

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Данис Зарипов: «Состав у «Ак Барса» – один из лучших по именам»
Фото: ak-bars.ru

Бывший игрок «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «ТИ-Спорту» прокомментировал выступления казанской команды в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, выводы пока делать рано, надо дождаться окончания регулярного чемпионата. Также он отметил, что ранее были случаи, когда команда неуверенно выступала в «регулярке», а в плей-офф показывала хорошую игру.

«Однако согласен, что это единичные случаи. Как правило, такое не срабатывает. Надо сделать серьезные выводы сейчас, время еще есть, состав у «Ак Барса» – один из лучших по именам. Я надеюсь, что эти ребята смогут собраться, проведут анализ и в плей-офф покажут достойную игру», – сказал Зарипов.

Напомним, в данный момент «Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Барысом». Встреча состоится 20 марта в 17:30 по мск.

#Данис Зарипов #ХК Ак барс #спорт #кхл #хоккей
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