Данис Зарипов рассказал о переговорах с «Ак Барсом»

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о переговорах с клубом о новом контракте.



Прежнее соглашение 40-летнего форварда с «Ак Барсом» завершилось 30 апреля. По словам Даниса, непростые переговоры должны завершится к концу июня, дав понять, что проблем со здоровьем у него сейчас нет.



«Пока особых новостей нет. Бывает и такое, времена непростые. Переговоры с клубом потихонечку идут. Думаю, что ближе к концу июня все прояснится. В данный момент занимаюсь восстановительными мероприятиями, никаких препятствий к хоккейного работе у меня нет, что и выявил осмотр специалистами в Вене», – рассказал Зарипов, которыя является единственным обладателем пяти Кубков Гагарина.