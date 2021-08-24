Данис Зарипов рассказал о двух самых харизматичных игроках в нынешнем составе «Ак Барса»

Данис Зарипов / Фото: www.ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заявил о том, что в составе казанской команды есть свои харизматичные игроки. Ранее экс-менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказал мнение о том, что не видит харизматичной фигуры в казанском клубе.

«У каждого свое мнение. Я не любитель отстаивать свое мнение и спорить. Многое зависит от пакета информации, которым владеет человек. Я считаю, что у нас есть достаточно ребят со своей харизмой. Я бы отметил двух игроков. Во-первых, Артема Лукоянова. Вы все его прекрасно знаете. Он и за словом в карман не полезет, и в других ситуациях не теряется. Второй – Тимур Билялов. Он по хоккейным меркам совершенно недавно заиграл, но такое ощущение, что говорил с самой люльки. Он точно один из уникальных вратарей, каких я встречал за карьеру. Тимур очень интересный человек. С ним приятно вести общение на самые разные темы. Надеюсь, он и дальше будет всесторонне развиваться», – цитирует Зарипова Sport24.

Также 40-летний форвард «Ак Барса» высказал свое мнение о 20-летнем нападающем Дмитрии Воронкове, который в начале августа стал самым молодым капитаном в истории казанского клуба.

«Давайте не будем торопиться, пока это только предсезонка. Но я ничем не расстроен. Можно и без капитанской нашивки быть лидером, вести ребят за собой. Дима очень хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Воронков – одна из немногих будущих звезд. Пока я в деле, буду стараться его направлять. У него есть все данные», – заявил Данис Зарипов.