news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
24 марта 2026

Данис Зарипов проведет сегодня в «Татнефть-Арене» Матч легенд «Ак Барса» и «Трактора»

Читайте нас в
Телеграм
Данис Зарипов проведет сегодня в «Татнефть-Арене» Матч легенд «Ак Барса» и «Трактора»
Фото: ak-bars.ru

24 марта в Казани состоится хоккейный матч между командами ветеранов «Ак Барса» и челябинского «Трактора».

Матч организован легендой казанского хоккея, пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым при поддержке ХК «Ак Барс».

Игра приурочена к серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором», стартовавшей 23 марта.

Перед началом встречи, в 18:00, в фойе «Татнефть Арены» состоится автограф-сессия с участием легенд «Ак Барса». Начало игры – в 19:00.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров