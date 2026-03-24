Данис Зарипов проведет сегодня в «Татнефть-Арене» Матч легенд «Ак Барса» и «Трактора»

24 марта в Казани состоится хоккейный матч между командами ветеранов «Ак Барса» и челябинского «Трактора».

Матч организован легендой казанского хоккея, пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым при поддержке ХК «Ак Барс».

Игра приурочена к серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором», стартовавшей 23 марта.

Перед началом встречи, в 18:00, в фойе «Татнефть Арены» состоится автограф-сессия с участием легенд «Ак Барса». Начало игры – в 19:00.