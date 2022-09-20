Данис Зарипов прокомментировал возможное возвращение Эмиля Гарипова в «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал возможное возвращение голкипера Эмиля Гарипова в казанский клуб. По словам 41-летнего хоккеиста, он был бы не против возвращения экс-партнера в родную для него команду.

«Я-то не против, конечно. Все от руководства клуба зависит. Я прекрасно знаю Эмиля, он хороший человек и спортсмен. Очень трудолбюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл. Сейчас же в "Ак Барсе" все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть», – заявил Зарипов корреспонденту «ТИ-Спорт».

Напомним, сегодня бывший клуб Гарипова «Трактор» поместил хоккеиста в список отказов, а чуть позже «ТИ-Спорт» сообщил о том, что сам Эмиль желает вернуться в «Ак Барс».

При этом по регламенту любой клуб КХЛ в течении 48 часов может подписать контракт с голкипером на действующих условиях его соглашения с «Трактором». В текущем чемпионате на счету Эмиля два матча, в которых он отразил лишь 77,8 процентов бросков.

Стоит отметить, что в 2018 году Гарипов вместе с Зариповым стали обладателями Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». В команде Зинэтулы Билялетдинова Эмиль являлся основным вратарем чемпионской команды.