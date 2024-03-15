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Политика 15 марта 2024 18:18

Данис Зарипов призвал татарстанцев проголосовать на выборах Президента России

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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов проголосовал на выборах Президента России на избирательном участке, расположенном в КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Для меня очень важно принять участие в голосовании, поскольку я выбираю лидера, под руководством которого буду жить ближайшие шесть лет», – поделился Зарипов своим мнением с корреспондентом «Татар-информа».

Хоккеист также отметил, что те условия, которые созданы сегодня в России для спортсменов, оказываемое внимание очень ценны. «Хочется, чтобы это внимание продолжало расти», – подчеркнул он.

Кроме того, Зарипов призвал всех татарстанцев последовать его примеру и принять участие в голосовании. «Хочется обратиться к жителям Татарстана, чтобы не засиживались дома, а пришли и сделали тот выбор, который видят правильным», – заявил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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