Данис Зарипов предложил ввести лимит на тренеров-легионеров в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о росте количества иностранных тренеров в КХЛ.

«Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где‑то руководители видят спад своих командных результатов и приходит к такому.

Но мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что‑то новое, и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт. Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие‑то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого», – сказал Зарипов «Матч ТВ».

Напомним, в новом сезоне в КХЛ будут работать четыре иностранных тренера – Боб Хартли («Локомотив»), Бенуа Гру («Трактор»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

Обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В решающей стадии сезона 2024/25 «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1).