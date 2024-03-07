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Данис Зарипов поздравил женскую хоккейную команду с наступающим 8 Марта
Знаменитый российский хоккеист, бывший капитан ХК «Ак Барс», трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов сегодня поздравил с наступающим Международным женским днем спортсменок казанской женской хоккейной команды «Форвард».
«Мы, мужчины, обязаны поздравлять девушек с 8 Марта, причем уделять внимание не только своим любимым, но и остальным представительницам прекрасного пола», — заявил хоккеист, придя на тренировку к девушкам.
Зарипов также подчеркнул, что как спортсмен счел своим долгом придти и поздравить хоккеисток, тем более что на днях они одержали победу в турнире.
«Несмотря на то, что девушки занимаются мужским видом спорта, хотелось бы пожелать им оставаться такими же красивыми и добрыми, а еще побольше мужского внимания», — добавил Зарипов.
Одна из спортсменок команды — Кристина Антонова отметила, что такое поздравление — это один из лучших подарков на праздник, какие только можно пожелать.
«Это наш кумир детства, и очень приятно, что, когда мы выросли, он пришел и нас поздравил. Все девчонки в восторге», — заявила она.
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