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Данис Зарипов посетил в качестве гостя внедорожный Кубок «Чингисхана»
Бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов побывал в качестве гостя на внедорожном Кубке «Чингисхана» в Зеленодольском районе, приуроченном памяти Ирека Миннахметова.
«Безусловно, это одно из значимых событий в спортивном мире Татарстана. Все мы прекрасно помним Ирека, каким он был человеком и спортсменом. За его плечами многократные победы в подобных соревнованиях. Подобные мероприятия обязательно должны проводиться с участием лучших спортсменов России», – передает слова Зарипова корреспондент «ТИ-Спорт».
Также хоккеист рассказал о своих воспоминаниях о бывшем руководителе республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и мастере спорта по автомобильному кроссу Миннахметове, который скоропостижно скончался в марте 2020-го года.
«Раньше у меня не было столько времени, чтобы чаще бывать с ним на автогонках. Но по рассказам знаю, что он очень много времени уделял этому делу. И не просто уделял, а именно доводил до лучших кондиций. Он не любил в чем-то кому-то уступать, его амбиции всегда стремились к успеху. Мы разговаривали с ним всегда как друзья. И на теме спорта удалось найти общий язык», – вспомнил Зарипов.
Напомним, Кубок «Чингисхана» проходит в эти дни в Зеленодольском районе на территории «Драйв Парка», рядом с поворотом на поселок Васильево. Желающие могут посетить внедорожные гонки бесплатно.
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