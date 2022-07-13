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Спорт
13 июля 2022  16:52
Артур Халилуллов

Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один сезон

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сегодня подписал контракт на один сезон с казанским клубом. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков с показателем полезности «+2».

Зарипов – единственный в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоёвывал трофей в составе «Ак Барса». Еще два трофея выиграл в составе магнитогорского «Металлурга».

Предстоящий сезон станет для нападающего 18-м в составе «барсов». В общей сложности Данис Зарипов провёл в свитере «Ак Барса» 913 матчей в чемпионатах России, набрав 645 (292+353) очков.

#Данис Зарипов #Ак барс #хоккей #кхл
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