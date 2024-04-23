Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Хоккеист, заслуженный мастер спорта России Данис Зарипов подал документы для участия в предварительном голосовании и для вступления в ряды сторонников «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране, — заявил он. — Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом. Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом».

Зарипов признался, что к нему часто обращаются родители юных татарстанцев, просят помощи в развитии детей в спорте, если, к примеру, они не прошли конкурсный отбор. Поэтому, считает спортсмен, нужно открывать больше секций и клубов, повышать их доступность, чтобы как можно больше ребят могли получить шанс сделать спортивную карьеру.

На выборах Президента России Зарипов входил в число сторонников главы государства Владимира Путина.

Процедура участия в предварительном голосовании обязательна для всех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от «Единой России». Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования.