Данис Зарипов планирует написать книгу о своей карьере

Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов задумывается над написанием книги о своей карьере хоккеиста. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед прощальным матчем в Казани.

«Да, в планах у меня есть написать книгу. Мне поступали такие предложения, но сейчас самое время, чтобы серьёзно об этом задуматься. В моём понимании этому надо посвящать целый день. Пока я играл в хоккей, такого времени не было», – сказал Зарипов.

42-летний хоккеист завершил игровую карьеру весной нынешнего года матчем с «Металлургом». Зарипов является единственным в мире, кто пять раз побеждал в Кубке Гагарина. Также в его послужном списке три победы в чемпионатах мира в составе сборной России.

Сегодня в Казани состоится прощальный матч Даниса Зарипова с участием звезд хоккея, бывших партнеров хоккеиста и представителей власти.