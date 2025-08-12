Данис Зарипов отреагировал на «провальную» работу «Ак Барса» на трансферном рынке

Фото: ak-bars.ru

Бывший игрок «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал трансферы «Ак Барса» в текущее межсезонье.

«Честно говоря, не хочется отвечать на такие вопросы, потому что не имею никакой информации. На сегодняшний день нахожусь немного в стороне от клуба и не имею права обсуждать политику руководства. Сейчас очень яростно в прессе обсуждается, что «Ак Барс» провалил селекционную работу. Но мы не знаем, какой политики придерживается руководство. Может быть, они поставили определенные задачи на этот сезон. Будем надеяться, что данный состав вполне достоин по именам. И молодежь там неплохая. Думаю, этот опыт и молодость приведут к тому результату, на который рассчитывает руководство клуба», – сказал Зарипов «Матч ТВ».

Напомним, в текущее межсезонье казанцы подписали вратаря Михаила Бердина, защитника Уайатта Каленюка, форвардов Брендона Биро и Михаила Фисенко.

Напомним, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».