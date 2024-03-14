Данис Зарипов опроверг фейки о выходе из состава учредителей компании «ЗаряД»

Сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что экс-капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов и его бизнес-партнер, бывший защитник «Трактора» Иван Савин вышли из состава учредителей компании «ЗаряД». Бывший капитан «Ак Барса» подтвердил «Татар-информу», что информация является недостоверной.

«Информация о том, что Данис Зарипов и Иван Савин вышли из состава учредителей компании “ЗаряД”, является недостоверной. Зарипов и Савин, как и прежде, владеют долями в “ЗаряДе” и участвуют в деятельности компании на уровне принятия стратегических решений. Зарипов является лицом бренда, выступает в качестве эксперта и оценивает перспективные технические решения клюшек, дает обратную связь как профессиональный пользователь», – сообщили в пресс-службе компании «ЗаряД»

«ЗаряД» – первый в России завод по производству полного ассортимента хоккейных клюшек для всех возрастов и уровней игры и спортсменов разного уровня.

Компания была основана по инициативе трехкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова совместно с бизнес-партнером Иваном Савиным, бывшим защитником «Трактора», который в 2020-м стал генеральным директором челябинского клуба, добавили в компании.