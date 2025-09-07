Данис Зарипов оценил шансы «Ак Барса» в Кубке Гагарина в новом сезоне

Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов оценил трансферную политику бывшего клуба и шансы татарстанцев на чемпионство в сезоне-2024/25.

— Не могу обойти стороной тему трансферной политики клуба. Генеральный менеджер Марат Валиуллин признал, что казанцы охотились за Ливо, Ткачёвым, Рэмпалом, Спронгом, однако никого из них подписать не удалось. Может быть, вы видели, что над этим даже посмеивались в ходе межсезонья. Как вы думаете, почему не удалось подписать никого из этих звёзд?

— Не могу комментировать, потому что так же, как и вы, знаю всё только из средств массовой информации. Единственное, нам остаётся делать выводы, что какую-то из двух сторон что-то не устроило. Мы все тонкости не знаем и не можем клеветать на кого-то. Но факты налицо: ряд игроков-лидеров прошлого чемпионата проведут этот сезон в клубах-конкурентах

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье?

— Я не возьмусь оценивать, плохо или хорошо. Тот же Андрей Разин привёл в «Металлург» ряд игроков и освободил ребят, которые до его прихода были ценными для клуба. И выиграл Кубок Гагарина! Так что никогда не надо оценивать трансферную политику по межсезонью. Сезон всегда даёт о себе знать, позволяет понять, как правильно и с кем поработать, как выстроить игру, куда направить ребят и что им доверить. Поэтому нужно просто готовиться, работать и стремиться к результату, к победе.

— Но, на ваш взгляд, «Ак Барс» можно причислить к железным кандидатам на Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Однозначно. Какой бы «Ак Барс» ни был, что бы о нём ни говорили, он всегда будет считаться фаворитом и всегда будет идти к поднятию Кубка Гагарина над головой, - сказал Зарипов в интервью «Чемпионату».

В стартовом матче 1-го тура сезона-2025/26 «Ак Барс» сыграл вничью с «Металлургом» в Магнитогорске (3:3), но уступил по буллитам (4:3).

Следующий матч в рамках чемпионата татарстанцы проведут в Омске против местного «Авангарда» на стадионе «G-Drive Арена» 8 сентября 2025 г. Начало встречи - 16:30 мск.

А ближайшие домашние игры «Ак Барса» пройдут в Казани 10 и 14 сентября 2025 г. против екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга».