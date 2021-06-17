Данис Зарипов о возможном подписаниии нового контракта: «Пока тишина»

40-летний нападающий Данис Зарипов, чей контракт с «Ак Барсом» завершился 30 апреля, до сих пор остается свободным от соглашения с клубом. По просьбе корреспондента ИА «Татар-информ» Данис прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нового контракта.



«Нечего пока рассказывать. Все по-прежнему. Пока тишина. Сейчас в клубе новый штаб, нужно время, чтобы они внедрились в работу. Вот тогда, думаю, и поговорим», – сообщил Зарипов.



Кроме того, хоккеист дал понять, что у него не было личной встречи с президентом ХК «Ак Барс», главой ПАО «Татнефть» Наилем Магановым, который, по мнению ряда специалистов и должен решить судьбу единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Зарипова.



После завершения сезона руководство клуба не раз заявляло о намерении заключить новый контракт с Зариповым. Сам Данис, имея на руках предложение от челябинского «Трактора», куда весной перебрались сразу три воспитанника «Ак Барса» – голкипер Эмиль Гарипов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Владимир Ткачев, постоянно подчеркивал свое непременно желание продолжить карьеру в казанском клубе. Примечательно, что новость о планах предсезонной подготовки команды («барсы» начнут собираться в Казани с 10 июля) на клубном сайте проиллюстрирована фотографией Даниса Зарипова.